"Газпром" планирует до конца дня завершить работы на газопроводе под Рязанью

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"Газпром" планирует до конца дня завершить работы на газопроводе под Рязанью

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Фото: © РИА Новости

"Газпром трансгаз Москва" планирует завершить восстановительные работы на повреждённом участке газопровода в Рязанской области до конца 4 ноября. Об этом говорится в сообщении компании.

— В ремонте газопровода задействовано 52 человека и 15 единиц техники. Газоснабжение потребителей не прекращалось, — указано в сообщении.

Также отмечается, что причины взрыва будет расследовать специальная комиссия.

Напомним, недалеко от села Унгор Путятинского района произошёл прорыв газопровода, повлёкший за собой пожар. Пострадавших нет. СК начал проверку по факту данного происшествия.

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