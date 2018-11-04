Жители Новосибирска празднуют День народного единства в национальных костюмах

Перед началом празднования люди направились к открывшимся павильонам, где демонстрируют народные ремёсла и национальные кухни.

Несколько сотен жителей Новосибирска, несмотря на лёгкий мороз и небольшой снегопад, празднуют День народного единства в ярких национальных костюмах. Об этом сообщает ТАСС.

Праздничные мероприятия проходят на главной площади города — площади Ленина. Перед началом празднования люди направились к открывшимся павильонам, где представлены народные ремёсла и национальные кухни.

Больше всего горожан собралось около экспозиции старинного оружия, которую демонстрировали казаки.

По всей стране начиная с 2005 года отмечается День народного единства. Государственный праздник был установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.