Депутат Рады рассказал, почему спит на заседаниях

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Депутат Рады рассказал, почему спит на заседаниях

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Фото: © РИА Новости

По его словам, на происходящее в украинском парламенте иногда "не грех закрыть глаза".

Депутат Верховной рады Александр Кирш объяснил, почему его регулярно видят спящим на заседаниях. Речь об этом зашла на программе "Народ против" на телеканале ZIK.

Один из гостей программы задал Киршу вопрос, почему в интернете так много фотографий его спящего на заседаниях Рады. Тот ответил, что часто такие снимки делаются по заказу его политических конкурентов, а спит он только во время технического перерыва.

Также, по словам депутата, в Раде часто происходят такие ситуации, на которые "не грех закрыть глаза". К таким случаям Кирш отнёс различные обсуждения, которые "ни к чему не приводят".

— У меня такой организм, что, когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция, — добавил политик.

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