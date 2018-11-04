Более 5 тысяч человек прошли крестным ходом по Екатеринбургу

Колонну составили духовенство, прихожане храмов, военнослужащие, силовики, казаки, учащиеся православной гимназии и воскресных школ, их родители и педагоги, семинаристы, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, представители молодёжного движения епархии.

Более пяти тысяч человек прошли крестным ходом по Екатеринбургу в честь иконы Казанской Божией Матери в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

— Шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Около пяти тысяч человек вышли от Свято-Троицкого собора. Колонну составили духовенство, прихожане храмов митрополии, военнослужащие, представители силовых структур, казаки, учащиеся Свято-Симеоновской православной гимназии и воскресных школ епархии, их родители и педагоги, семинаристы, студенты миссионерского института, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, представители молодёжного движения епархии. Крестный ход сопровождали музыканты оркестра Штаба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

Праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, предшествующую крестному ходу, возглавлял митрополит Кирилл в сослужении многочисленного духовенства.

Отмечается, что по пути следования процессии были пронесены мощи святого благоверного князя Александра Невского, воина Феодора Ушакова и великомученицы Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга.

— На площади Труда митрополит вышел к собравшимся на праздничный митинг и поздравил екатеринбуржцев с Днём народного единства. Архипастырь отметил, что этот праздник — один их самых великих и значимых за всю историю страны, — подчеркнули в пресс-службе.

После митинга к колонне присоединился глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем все двинулись по маршруту к Храму на Крови.

— Мы прошли крестным ходом по улицам нашего города. Это нормальное событие, но не очень частое в больших городах. Благодарение Богу за то, что такая возможность есть у нас: освятить наши улицы и пройти с песнопениями и молитвой там, где живут люди. Это милость Божия, — сказал в своём слове архипастырь, которого цитирует пресс-служба.