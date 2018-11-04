На Ставрополье испекли самый большой каравай в России

В течение недели над лакомством высотой более двух метров трудилось около 30 человек.

На Ставрополье пекари изготовили каравай весом 561 кг и представили его на праздновании Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

— Итоговый вес каравая — 561 кг. Изначально планировали просто сделать большой каравай и угостить горожан и гостей Ставрополя традиционным русским лакомством, — рассказал агентству директор хлебокомбината, где изготовили хлеб, Александр Сергеев.

Он также сообщил, что в процессе приготовления пекари решили замахнуться на рекорд России. Своё достижение они теперь планируют занести в соответствующую книгу.

Изделие высотой более двух метров в течение недели выпекало более 30 человек. Отведать лакомство жители Ставрополя смогли во время празднования Дня народного единства.

— Задача была, чтобы каравай был вкусный, а не просто для того, чтобы фотографироваться рядом с ним, — добавил Сергеев.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало лакомству из Пензы, который весил 413,7 кг. Его изготовили в 2014 году.