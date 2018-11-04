В Азербайджане ликвидировали радикалов, готовивших ряд терактов

Об уничтожении двух боевиков заявили представители республиканской Службы госбезопасности.

Азербайджанские силовые структуры уничтожили двух членов радикальной религиозной организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр по связям с общественностью Службы госбезопасности страны.

Операция прошла в Гяндже — втором по величине городе Азербайджана.

— Служба Госезопасности приступила к неотложным оперативным мерам после подтверждения информации о том, что члены радикальной религиозно-экстремистской группировки... приобрели оружие и взрывчатые вещества и планируют совершение террористических актов на территории страны, — рассказали в Центре по связям с общественностью СГБ.

В ходе операции был остановлен автомобиль подозреваемыми. Во время досмотра радикалы попытались оказать вооружённое сопротивление и были уничтожены. При них нашли несколько тротиловых шашек, ручную гранату и автомат Калашникова.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.