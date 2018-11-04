В Москве инвалид дважды за неделю сломал один и тот же шлагбаум — видео

44-летний житель Москвы дважды за неделю сломал шлагбаум в одном и том же месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
— В суд — судить вас буду, что шлагбаум закрыли, — отвечает мужчина на вопрос: "Куда направляетесь?".
— Диспетчер открывает его только при наличии пропуска, — отметила диспетчер.
— Где мне его взять? — продолжил мужчина.
— Всего доброго! Научитесь разговаривать! — ответила девушка.
Судя по разговору с диспетчером, мужчина ехал в суд, а по другим данным — водитель просто не хотел платить за парковку и где-то раздобыл себе наклейку "инвалид".
Мужчина прыгал на оборудование, чтобы разрушить его с помощью своего веса.
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