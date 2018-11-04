В Москве инвалид дважды за неделю сломал один и тот же шлагбаум — видео

Судя по разговору с диспетчером, мужчина ехал в суд, а по другим данным — водитель просто не хотел платить за парковку.

44-летний житель Москвы дважды за неделю сломал шлагбаум в одном и том же месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— В суд — судить вас буду, что шлагбаум закрыли, — отвечает мужчина на вопрос: "Куда направляетесь?".

— Диспетчер открывает его только при наличии пропуска, — отметила диспетчер.

— Где мне его взять? — продолжил мужчина.

— Всего доброго! Научитесь разговаривать! — ответила девушка.

Судя по разговору с диспетчером, мужчина ехал в суд, а по другим данным — водитель просто не хотел платить за парковку и где-то раздобыл себе наклейку "инвалид".

Мужчина прыгал на оборудование, чтобы разрушить его с помощью своего веса.