Путин посетил выставку "Сокровища музеев России" в Москве

Президент России Владимир Путин посетил выставку "Православная Русь ко Дню народного единства. Сокровища музеев России", которая открылась сегодня в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Глава государства посетил выставку вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, министром культуры России Владимиром Мединским, мэром Москвы Сергеем Собяниным и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Выставка "Сокровища музеев России" открылась в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве сегодня. На ней представлено почти 280 наиболее значимых шедевров из 50 музеев страны.

В своём приветствии участникам и гостям выставки Путин выразил уверенность, что мероприятие вызовет широкий общественный резонанс и будет содействовать популяризации изобразительного искусства.