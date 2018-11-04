Путин посетил выставку "Сокровища музеев России" в Москве

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Путин посетил выставку "Сокровища музеев России" в Москве

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин посетил выставку "Православная Русь ко Дню народного единства. Сокровища музеев России", которая открылась сегодня в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Глава государства посетил выставку вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, министром культуры России Владимиром Мединским, мэром Москвы Сергеем Собяниным и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Выставка "Сокровища музеев России" открылась в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве сегодня. На ней представлено почти 280 наиболее значимых шедевров из 50 музеев страны.

В своём приветствии участникам и гостям выставки Путин выразил уверенность, что мероприятие вызовет широкий общественный резонанс и будет содействовать популяризации изобразительного искусства.

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