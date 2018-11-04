Лайнер "Аэрофлота" столкнулся с птицей во время рейса в Петропавловск-Камчатский

Лайнер авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял с 3 на 4 ноября рейс Москва — Петропавловск-Камчатский, отстранён от полётов после столкновения с птицей. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

— При выполнении послеполётного осмотра самолёта рейса SU1730 Шереметьево — Петропавловск-Камчатский, прибывшего 4 ноября 2018 года, на фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что обратный рейс Петропавловск-Камчатский — Москва задерживается до 09:50 мск 5 ноября. Согласно расписанию, он должен был вылететь в 04:25 мск 4 ноября.