Путин вручил госнаграды иностранцам, внёсшим вклад в укрепление связей с Россией

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды представителям зарубежных стран, которые внесли вклад в укрепление связей с РФ.

Орденом дружбы награждены мэр Загреба, глава благотворительного фонда помощи детям-сиротам "Детям с любовью" (Ирландия), почётный консул РФ в автономном сообществе Балеарские острова (Испания), исполнительный директор НПО "Общество по сохранению Форт-Росса" (США), советник по делам РФ председателя Совета министров Ливанской Республики.

Медаль Пушкина глава государства вручит хореографу Словацкого национального театра, актёру Сербского национального театра, председателю банка "Нобл Гроссарт лимитед" (Великобритания), мэру Малаги, чешскому барду, председателю правления Всеукраинского союза общественных организаций "Объединение организаций соотечественников "Русское содружество" (Украина).

Ранее на приёме в Кремле Путин поздравил россиян с Днём народного единства. По его словам, для РФ идеи патриотизма имеют особые ценности — на них основана сила духа русского народа.

День народного единства официально празднуется в РФ с 2005 года в память о периоде отечественной истории, который является символом сплочения народа перед трудностями и внешними угрозами. В этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.