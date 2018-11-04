Гренада отозвала решение о признании независимости Косова

Гренада отозвала своё решение о признании независимости Косова. Об этом сообщает агентство Tanjung.

— Гренада стала девятой страной, которая отменила все предыдущие решения по вопросу статуса Косова, то есть признания Косова как независимого государства, — заявил глава МИД Сербии.

В ноте, которая поступила от государства, говорится, что поддержка будущего статуса автономии будет иметь наибольшее значение, а согласовываться он будет непосредственно между Белградом и Приштиной.

Добавим, что ранее аналогичный шаг совершили восемь стран: Доминиканская Республика, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.