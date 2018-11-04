В Херсоне скончалась активистка Гандзюк, которой плеснули кислотой в лицо

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В Херсоне скончалась активистка Гандзюк, которой плеснули кислотой в лицо

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Фото: ©Facebook/Катерина Гандзюк

Сегодня, 4 ноября, скончалась жертва нападения в Херсоне журналистка Екатерина Гандзюк. Об этом сообщается на странице в "Фейсбуке" "Хто замовив Катю Гандзюк?", где общественность информировали о ходе расследования.

— Детали будут позже. Просьба не беспокоить родных. Друзья в течение суток дадут больше информации! — говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля в Херсоне советнице мэра города и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой.

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