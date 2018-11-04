В Краснодаре в День народного единства открыли парк "Россия — моя история"

Новый комплекс занимает более семи тысяч квадратных километров. Он войдёт в российскую ассоциацию исторических парков.

В Краснодаре открыли новый парк "Россия — моя история". Торжественную церемонию приурочили ко Дню народного единства.

Комплекс занимает 7,5 тысячи квадратных километров и разделён на залы. Почти в каждом из них присутствует определённый мультимедийный сегмент, благодаря которому посетители парка смогут лучше узнать о самых важных моментах в истории Кубани.

— Исторический комплекс должен помочь нашим детям осознать причастность к великой истории страны, связать с великими поколениями. Понимание того, что у нас одна земля, что мы должны быть в единстве... Сейчас пытаются разъединить россиян, но тогда наша земля останется незащищённой, поэтому давайте не позволим эти планы реализовать, — передаёт ТАСС слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский парк стал 19-м мультимедийным музеем в стране, сообщается, что комплекс войдёт в ассоциацию российских исторических парков.