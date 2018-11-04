Путин поздравил россиян с Днём народного единства

Глава государства отметил, что для Российской Федерации идеи патриотизма имеют особые ценности.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с государственным праздником — Днём народного единства.

— Поздравляю вас с Днём народного единства! Значение этого праздника прежде всего историческое, нравственное, духовное. Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться, — заявил Путин на приёме в честь Дня народного единства в Кремле.

Российский лидер отметил, что для России идеи патриотизма имеют особые ценности. На них основана сила духа русского народа, добавил он.

— Сила патриотизма — важнейшая часть национальной культуры, стержень генетической памяти, — подчеркнул глава государства.

День народного единства официально празднуется в РФ с 2005 года в память о периоде отечественной истории, который является символом сплочения народа перед трудностями и внешними угрозами. В этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.