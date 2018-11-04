Щербет из граната и водка "Царская". Чем угощали гостей на приёме в Кремле

Мероприятие прошло по случаю отмечаемого с 2005 года в России Дня народного единства.

В Кремле прошёл торжественный приём по случаю Дня народного единства. В подарок гостям вручили шоколадный фигурный куб с изображением памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому и Кремля.

Гостей угощали муссом из утиной печени в шоколадном велюре, камчатским крабом со спаржей, щербетом из граната.

На горячее подали филе палтуса на овощном жульене, ягнёнка с печёным баклажаном, а на десерт — карамельно-яблочное суфле и мороженое с ароматом лаванды.

Из напитков гостям наливали крымское шампанское "Новый свет", вино "Усадьба Дивноморское", дагестанский коньяк "Лезгинка", а также водку "Царская".

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды представителям зарубежных стран, которые внесли вклад в укрепление связей с РФ. Поздравляя россиян, глава государства отметил историческое, нравственное и духовное значение этого праздника.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.