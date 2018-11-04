В Польше зафиксировано 17 случаев заболевания корью

В Польше зафиксирована вспышка кори. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минздрава республики Лукаш Шумовский.

— Мы зафиксировали 17 случаев заболевания корью, — отметил министр.

Стоит отметить, что прививка от кори, также как и ряда других заболеваний, является обязательной. При этом, в случае отказа от вакцинации ребёнка, родителям может грозить наказание в виде штрафа. Сейчас власти обсуждают вопрос о введении принципа добровольности в данном вопросе.

Глава Минздрава также отметил, что заболевшие дети относились к числу тех, которые не были привиты. Благодаря высокому уровню вакцинации от кори стране не грозит эпидемия данного заболевания.