Медведчук обвинил Климкина в попытке подорвать отношения Украины и Белоруссии

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что слова главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности пребывания граждан Украины в Белоруссии можно расценить как действия, направленные на подрыв украинско-белорусских отношений.

— Эти слова главы украинского МИД можно расценить либо как архинепрофессионализм, либо как сознательные действия, которые направлены на подрыв украинско-белорусских отношений, — приводит в "Фейсбуке" позицию Медведчука его пресс-служба.

Ранее Климкин заявил польскому изданию Rzeczpospolita, что пребывание украинцев в Белоруссии потенциально опасно. По его словам, в республике якобы "действуют российские властные структуры", о чём якобы говорят задержания в республике граждан Украины и передача их РФ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз назвал слова Климкина небылицей.