В Египте ликвидировали 19 боевиков, причастных к нападению на христиан

Власти Египта заявили об уничтожении 19 террористов, участвовавших в нападении на автобус с христианами 2 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным республиканского МВД, боевики были членами террористической ячейки. Они причастны к серии атак, последней из которых стало нападение на автоколонну христиан. 2 ноября террористы перекрыли дорогу своим автомобилем и обстреляли первый автобус колонны. В результате атаки погибло семь человек.

Силовые структуры провели операцию и обнаружили укрытие экстремистов. В ходе столкновения были уничтожены 19 боевиков. При них полиция обнаружила боеприпасы и различные документы.