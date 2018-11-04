Скончался бывший секретарь британского кабмина

Соболезнования родным и близким выразили Тереза Мэй и бывший премьер-министр Тони Блэр.

Бывший секретарь британского кабинета министров и экс-глава госслужбы Королевства Джереми Хейвуд скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщила канцелярия действующего главы правительства.

— Это чрезвычайно печальная новость, и все мои мысли сейчас с семьёй и друзьями Джереми, — заявила Тереза Мэй.

Она также отметила, что кончина Хейвуда является "огромной потерей для британской госслужбы".

На новость о смерти бывшего секретаря кабмина отреагировал Тони Блэр, который отметил, что ни один из действующих членов нынешнего правительства не работал со стольким количеством премьеров на высоком уровне.