В Москве проходят мастер-классы на фестивале "День народного единства"

Мероприятия проходят в нескольких районах столицы, в том числе на площади Революции, Тверской и Манежной площадях, на ВДНХ, Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского.

Жители и гости Москвы участвуют в кулинарных и творческих мастер-классах на Тверской площади, которые организованы в рамках городского фестиваля "День народного единства".

Фестиваль "День народного единства" — это основное мероприятие в Москве, которое посвящено одноимённому празднику. Фестиваль начался 3 ноября и продлится до 5-го. Мероприятия проходят в нескольких районах столицы, в том числе на площади Революции, Тверской и Манежной площадях, на ВДНХ, Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского.

Гостям фестиваля на Тверской площади доступны несколько мастер-классов, ярмарка с продуктами и сувенирами из регионов России, работает чайный дом и музыкальная гостиная. Для юных посетителей организованы костюмированные игры народов РФ, например, городки и перетягивание каната. На ярмарке на Тверской можно купить чайную продукцию Крыма, большой ассортимент варенья и сыров Северного Кавказа, травяные сборы Сибири, морепродукты Дальнего Востока и уральские "Деликатесы из дичи" — сушёное мясо медведя, колбасу из бобра и многое другое.

Также на Тверской площади проходят кулинарные мастер-классы.

— На протяжении трёх дней фестиваля мы печём пироги народов РФ, сейчас печём пятое блюдо — это уральские шаньги с картофелем и сметаной из сдобного дрожжевого теста. На подходе — перепечи, дагестанский чуду, приводит слова представителя кулинарной школы "Хлеб и еда" Алёной Спириной ТАСС.

Мастер-классы идут каждые два часа, в них участвуют группы по 12–13 человек.

Также на Тверской площади в столице организованы творческие мастер-классы по народным промыслам РФ и народным орнаментам. Участие могут принять как взрослые, так и дети. На площадке фестиваля организована музыкальная гостиная, где слушатели могут ознакомиться со звучанием различных инструментов народов России.

Фестиваль "День народного единства" проходит в рамках цикла городских мероприятий "Московские сезоны" и проводится второй раз. В 2017 году на мероприятии побывало около полутора миллионов посетителей.