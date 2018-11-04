Лукашенко: Москва и Минск адекватно ответят на размещение базы США в Польше

Меры могут быть связаны с размещением на белорусской территории дополнительной военной инфраструктуры.

Возможное размещение базы США в Польше вынудит Москву и Минск принять адекватные меры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, меры могут быть связаны с размещением на белорусской территории дополнительной военной инфраструктуры.

— Я министру иностранных дел [Польши] сказал — он выступал у нас в Минске: "Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы", — сказал Лукашенко.