Лукашенко: Москва и Минск адекватно ответят на размещение базы США в Польше

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Лукашенко: Москва и Минск адекватно ответят на размещение базы США в Польше

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Александр Лукашенко. Фото: ©РИА Новости/Александр Щербак

Меры могут быть связаны с размещением на белорусской территории дополнительной военной инфраструктуры.

Возможное размещение базы США в Польше вынудит Москву и Минск принять адекватные меры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, меры могут быть связаны с размещением на белорусской территории дополнительной военной инфраструктуры.

— Я министру иностранных дел [Польши] сказал — он выступал у нас в Минске: "Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы", — сказал Лукашенко.

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