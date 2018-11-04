СК начал проверку по факту аварийной посадки Boeing в Красноярске

Следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского управления на транспорте СК РФ проводит проверку по факту аварийной посадки лайнера Boeing 737 авиакомпании Nordstar в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту аварийной посадки самолёта Boeing-737, следовавшего по рейсу Новосибирск — Санья.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании NordStar вылетел из Новосибирска в Санью. Во время полёта экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение приземлиться в Красноярске. После того как самолёт выработал топливо, он благополучно совершил посадку в аэропорту Емельяново.