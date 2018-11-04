ДТП с 6 ранеными на Урале могло произойти из-за водителя, уснувшего за рулём

Сама автоледи не помнит момента удара. Сейчас медики готовят двоих пострадавших к операции.

ДТП в Свердловской области, в результате которого пострадали шесть человек, могло произойти из-за водителя, уснувшего за рулём. Об этом Лайфу сообщил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

Авария произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в городе Богдановичи (в районе дома номер 37 по улице Пионерской).

Собеседник сообщил, что, по предварительным данным, автомобиль Honda, за рулём которого была женщина 1991 г. р., выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-2107".

По одной из версий, автоледи уснула за рулём. Дело в том, что она вместе с мужем, грудной дочерью и 5-летним сыном возвращались домой в ХМАО из Ижевска. Долгое время за рулём находился мужчина, однако в Екатеринбурге он передал управление своей супруге. Горелых отметил, что в момент аварии муж и дети спали.

В результате ДТП водитель и пассажир "семёрки" доставлены в больницу города Богдановичи. Сейчас медики готовят их к операции.

Пассажиры и водитель "хонды" были доставлены с травмами различной степени тяжести в то же медучреждение, однако им госпитализация не потребовалась.

— По итогам начавшейся проверки сотрудники территориального МВД примут соответствующее процессуальное решение, — подытожил Горелых.

Ранее Лайф рассказывал, что в результате ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек.