В центре Хабаровска застрелили агрессивного кабана, который бросался на людей

Сотрудники правоохранительных органов застрелили дикого кабана, оказавшегося в центре Хабаровска, так как он вёл себя агрессивно, атакуя людей, сообщает Управление МВД по Хабаровскому краю.
О диком кабане, гуляющем рядом с жилыми домами в Центральном районе Хабаровска, заявил местный житель.
— При проведении осмотра территории стражи порядка обнаружили кабана. Животное вело себя агрессивно, бросалось на людей. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции применили табельное оружие и обезвредили опасное животное, — отмечается в сообщении.
Месяцем ранее полиция убила в посёлке Маркова на окраине Иркутска медведя, который держал в страхе местных жителей.
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