Под Рязанью восстановили газоснабжение, нарушенное из-за пожара

Газоснабжения потребителей, нарушенное из-за аварии на газопроводе под Рязанью, восстановлено. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики.
На сайте центра уточняется, что восстановительные работы ещё не завершены, однако подача газа абонентам уже возобновлена.
Информация о пожаре на газораспределительной станции "Унгор" появилась в субботу. В результате инцидента никто не пострадал. По факту аварии ведётся проверка.
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