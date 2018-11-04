Под Рязанью восстановили газоснабжение, нарушенное из-за пожара

Читайте также

Под Рязанью восстановили газоснабжение, нарушенное из-за пожара

234

Фото: © РИА Новости/Андрей Варенков

Аварийные работы планируется завершить к вечеру 5 ноября, однако подача газа в пострадавший район уже началась.

Газоснабжения потребителей, нарушенное из-за аварии на газопроводе под Рязанью, восстановлено. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики.

На сайте центра уточняется, что восстановительные работы ещё не завершены, однако подача газа абонентам уже возобновлена.

Информация о пожаре на газораспределительной станции "Унгор" появилась в субботу. В результате инцидента никто не пострадал. По факту аварии ведётся проверка.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×