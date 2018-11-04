В Москве более 600 человек приняли участие во флешмобе "Россия — это мы"

Позитивную атмосферу праздника на протяжении всего мероприятия создавали ведущий и DJ, аниматоры в национальных костюмах, творческие коллективы.

Более 600 человек приняли участие в Москве во флешмобе "Россия — это мы", посвящённом Дню народного единства. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе "Молодёжки ОНФ", организовавшей мероприятие.

Флешмоб состоялся в парке Победы, около Центрального музея Великой Отечественной войны. Кроме того, там проходила дегустация национальных блюд. Позитивную атмосферу праздника на протяжении всего мероприятия создавали ведущий и DJ, аниматоры в национальных костюмах, творческие коллективы.

В ходе мероприятия участники флешмоба встретили своих земляков и обзавелись новыми знакомствами. В частности, так получилось у студентки Алины, которая учится в Московской области, но приехала туда из Воронежской.

— Она встретила своих земляков, увидев флаг региона. К ней подошли сфотографироваться гости столицы из Воронежской области. Они разговорились и выяснили, что родом из одного муниципалитета, — говорится в сообщении.

В память о празднике у каждого участника остался сувенир.

— Мы не нашли лучшего способа показать, что, несмотря на существенную удалённость регионов друг от друга, неповторимую уникальность каждого, мы всё равно едины, мы — одна страна, — прокомментировала мероприятие участница команды "Молодежки ОНФ" Полина Малолетнева.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.