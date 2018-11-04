Бурятия и Забайкалье переданы из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ

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Бурятия и Забайкалье переданы из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ

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Бурятия и Забайкалье переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа Указом Президента РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. <...> Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, — говорится в тексте указа.

Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.

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