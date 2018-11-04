Москалькова вновь попросит ООН и ОБСЕ освободить Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в ОБСЕ, Совет Европы и ООН с просьбой призвать Украину освободить руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.

— Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации будет снова обращаться к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой освободить узника совести и призвать руководство Украины гарантировать возможность журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность, — говорится на сайте российского омбудсмена.

Кирилл Вышинский был арестован 17 мая 2018 года. В четверг стало известно, что Херсонский суд продлил арест руководителя украинского сайта РИА "Новости" до 28 декабря.