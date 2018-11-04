На Бали завершился Кубок России по сёрфингу — видео

Победители и призёры соревнований станут кандидатами в национальную сборную для участия в международных стартах в 2019 году.

На Бали завершился Кубок России по сёрфингу, который проходил в рамках фестиваля Onego Heat Surf Fest. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Соревнования проходили в дисциплинах "шортборд" и "лонгборд". В первой у женщин победу одержала Елена Болысова, а во второй — Елена Второва.

У мужчин в шортборде победил Дмитрий Невский, а в лонгборде — Игорь Глазырин. Отметим, что в заездах победы одержали Второва и Глазырин.

Победители и призёры соревнований станут кандидатами в национальную сборную для участия в международных стартах в 2019 году, а в 2020 году сёрфинг будет представлен на Олимпийских играх.