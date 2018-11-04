Порошенко открыл консульство Украины в Анталии

Лидер украинского государства отметил, что в этот турецкий город ездят не только отдыхать, но там проходит много международных саммитов.

Украинский лидер Пётр Порошенко открыл консульство Украины в турецком городе Анталия. Слова президента Незалежной транслировал телеканал "112 Украина".

— Более 1,3 миллиона украинцев в этом году приезжали в Турцию, из них более 800 тысяч — именно в Анталию. Более 30 тысяч украинцев — это местная украинская община, — сказал он.

По словам Порошенко, каждый украинец в Анталии должен чувствовать заботу государства. При этом лидер украинского государства отметил, что в этот турецкий город ездят не только отдыхать, но там проходит много международных саммитов.