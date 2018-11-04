Москвичей поздравили с Днём народного единства необычным арт-объектом

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Москвичей поздравили с Днём народного единства необычным арт-объектом

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На рисунке показаны квартиры в срезе, в которых находятся люди разных национальностей, занимающиеся повседневными делами.

Компания "Городские галереи" поздравила москвичей и гостей столицы с Днём народного единства огромным арт-объектом на фасаде дома. В YouTube опубликован процесс создания граффити.

На рисунке изображены квартиры в срезе, в которых видны люди разных национальностей, занимающиеся повседневными делами.

"Городские галереи" — социально ориентированная компания, реализующая проекты по оформлению фасадов зданий и объектов инфраструктуры, активно принимающая участие в оформлении объектов нежилого фонда в программах "Моя улица", "Мой двор", "Мой район".

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