Москвичей поздравили с Днём народного единства необычным арт-объектом

Компания "Городские галереи" поздравила москвичей и гостей столицы с Днём народного единства огромным арт-объектом на фасаде дома. В YouTube опубликован процесс создания граффити.
На рисунке изображены квартиры в срезе, в которых видны люди разных национальностей, занимающиеся повседневными делами.
"Городские галереи" — социально ориентированная компания, реализующая проекты по оформлению фасадов зданий и объектов инфраструктуры, активно принимающая участие в оформлении объектов нежилого фонда в программах "Моя улица", "Мой двор", "Мой район".
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