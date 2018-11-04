Экс-помощник Обамы считает, что США заплатят за выход из сделки с Ираном

Данное решение может создать опасный прецедент, однако те, кто придут на смену действующей администрации, могут его пересмотреть.

Бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли заявил в интервью РИА "Новости", что США заплатят серьёзную цену за выход из сделки по ядерной программе с Ираном.

— Я думаю, администрация допустила огромную ошибку. Какой бы ни была цель в отношении Ирана, это не способ её достичь, — заявил Малли.

Он также отметил, что данное решение может создать опасный прецедент, однако те, кто придут на смену действующей администрации, могут его пересмотреть в случае несогласия.

Экс-представитель администрации подчеркнул, что выход из сделки не даёт каких-либо гарантий того, что следующую заключённую сделку будут уважать. По его мнению, США очень дорого заплатят за данное решение Дональда Трампа.

Малли отметил, что Иран на данный момент обладает некоторым превосходством, так как весь мир вместе с Исламской Республикой сейчас против США, а не против Ирана.

Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену ограничительных мер. Но уже в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из СВПД и введении новых санкций против Ирана. После этого Тегеран в июле подал иск против США в суд ООН.