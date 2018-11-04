Новая Каледония проголосовала за то, чтобы остаться в составе Франции

Как отметил лидер страны Эмманюэль Макрон, "единственный проигравший — стремление к насилию и расколу", а "единственный выигравший — процесс в пользу мира".

На референдуме в Новой Каледонии победили сторонники её дальнейшего нахождения в составе Франции. Об этом заявил в телеобращении к республике президент Эмманюэль Макрон.

— Я рад и горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии сделали выбор в пользу Франции. Как президент государства, хочу подчеркнуть, что для нас это проявление веры во Французскую Республику, её будущее и ценности. <...> Участники референдума абсолютно осознанно сделали выбор в пользу того, чтобы Каледония осталась французской, — сказал он, отметив "чрезвычайно высокую активность избирателей".

По словам французского лидера, "единственный проигравший — стремление к насилию и расколу, пренебрежению ближними", а "единственный выигравший — процесс в пользу мира".

Оценивая референдум и ситуацию в архипелаге в целом, он отметил, что в решении вопроса "не может быть другого пути, кроме диалога".

— Я очень рад, что мы вместе прошли через этот исторический этап, — сказал президент, подчеркнув, что референдум был нужен "для преодоления разногласий".

— Политический процесс был проведён с высоким уровнем гласности, была гарантирована его полная законность. <...> Предвыборная кампания осуществлялась с уважением политических соперников и стремлением избежать напряжённости и сохранить мир и диалог, которые установились в Новой Каледонии в последние три десятка лет, — сказал он, напомнив, что за голосованием следили наблюдатели от ООН и соседних стран региона.

Макрон также добавил, что правительство предложит политическим силам Новой Каледонии провести в скором времени обширные политические консультации.