Во Владивостоке открылась творческая площадка PrimTeam Loft

Пространство призвано объединить в одном месте студенческие, научные, спортивные, артистические, литературные и другие сообщества.

Творческая площадка PrimTeam Loft открылась во Владивостоке. Об этом сообщается на странице организации в "Инстаграме".

Как отмечается, пространство призвано объединить в одном месте студенческие, научные, спортивные, артистические, литературные и другие сообщества.

Сегодня же, в день открытия площадки, прошёл объединённый брифинг студотрядов столицы Приморского края.

— Около сотни студентов приморских вузов и ссузов получили установочную информацию от организаторов, обсудили перспективы развития площадки и провели турнир по настольным играм с участием 16 команд, победители которого вошли в шорт-лист общегородских соревнований, запланированных на ближайшее время, — говорится в сообщении.

Творческая организация работает ежедневно и расположена по адресу: улица Светланская, 11. Руководство отмечает, что готово принять у себя креативную молодёжь Приморского края.