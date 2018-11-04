Во Владивостоке открылась творческая площадка PrimTeam Loft

Творческая площадка PrimTeam Loft открылась во Владивостоке. Об этом сообщается на странице организации в "Инстаграме".
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4 ноября в центре Владивостока открылся PrimTeam Loft – творческое пространство, призванное объединить на одной площадке студенческие, научные, спортивные, артистические, литературные и другие сообщества, стать площадкой для реализации креативного потенциала. На новой модной территории прошел объединенный брифинг студенческих отрядов Владивостока. Около сотни студентов приморских ВУЗов и ССУЗов получили установочную информацию от организаторов, обсудили перспективы развития площадки и провели турнир по настольным играм с участием 16 команд, победители которого вошли в шорт-лист общегородских соревнований, запланированных на ближайшее время. PrimTeam Loft работает в ежедневном режиме по адресу ул. Светланская, 11 и будет рад принять у себя креативную молодежь Приморья! #КомандаПриморья
Как отмечается, пространство призвано объединить в одном месте студенческие, научные, спортивные, артистические, литературные и другие сообщества.
Сегодня же, в день открытия площадки, прошёл объединённый брифинг студотрядов столицы Приморского края.
— Около сотни студентов приморских вузов и ссузов получили установочную информацию от организаторов, обсудили перспективы развития площадки и провели турнир по настольным играм с участием 16 команд, победители которого вошли в шорт-лист общегородских соревнований, запланированных на ближайшее время, — говорится в сообщении.
Творческая организация работает ежедневно и расположена по адресу: улица Светланская, 11. Руководство отмечает, что готово принять у себя креативную молодёжь Приморского края.
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