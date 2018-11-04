Кеосаян прокомментировал обвал рейтинга своего нового фильма на "Кинопоиске"

Режиссёр фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" Тигран Кеосаян прокомментировал РИА "Новости" сообщение об обвале рейтинга ленты на сайте "Кинопоиск", которая произошла из-за возможной атаки ботов.

— Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. Возможно, сайту "Кинопоиск" нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита, — заявил Кеосоян.

Ранее стало известно, что рейтинг романтической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью" на "Кинопоиске" упал до отметки 2,6 балла. Причиной этому стала атака ботов, которые отмечали, что фильм заслуживает оценки 1 из 10. Известно, что они зарегистрировались на портале уже после премьеры картины, а в их никах использовались в основном цифры или наборы букв. Об этом сообщило издание Daily Storm.