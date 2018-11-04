Экс-генпрокурор Украины представил свой план по "возвращению" Крыма

В то же время он отметил, что реализовать задуманное пока не представляется возможным.

Бывший генеральный прокурор Украины и экс-депутат Рады Святослав Пискун придумал свой план по "возвращению" Крыма. Об этом политик рассказал в эфире канала NewsOne.

Пискун отметил, что необходимо потребовать с российского руководства компенсацию за возврат полуострова, а полученные средства вложить в развитие страны. Тогда, по мнению политика, крымчане сами захотят вернуться в состав Украины, когда увидят, что "Украина развивается, а у нас (в России) ганьба".

В то же время общественный деятель отметил, что в ближайшее время реализация этого плана не представляется возможной.

— Давайте не будем врать людям и делать то, что делают наши пиар-агентства: "Мы вернём Крым". Ну что, разве нам непонятно, что Крым мы не вернём в ближайшие 10–20 лет? — сказал Пискун.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Тогда на референдуме больше 95 процентов местных жителей проголосовали за возврат республики в состав РФ.