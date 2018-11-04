В ЕС призвали найти виновных в гибели активистки, облитой кислотой в Херсоне

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил сожаления по поводу гибели в Херсоне украинской активистки, журналистки Екатерины Гандзюк, и призвал привлечь к ответственности виновных.

— Очень опечален новостью о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов неприемлемы. Виновные в этом страшном преступлении должны быть преданы правосудию. Мои мысли — с её родными и близкими, — написал Хан в своём "Твиттере".

Сегодня, 4 ноября, скончалась жертва нападения в Херсоне журналистка Екатерина Гандзюк. Президент Украины Пётр Порошенко призвал правоохранителей как можно скорее найти и наказать убийц.