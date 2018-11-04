Новый мэр Уфы запретил чиновникам говорить слова "около" и "ориентировочно"

Градоначальник призвал своих подчинённых выражаться конкретнее в общении с подрядчиками и ставить им более чёткие сроки сдачи объекта.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин запретил чиновникам использовать в своей речи слова "около", "ориентировочно" и "вокруг". Об этом сообщает портал Ufa Time.

По его словам, такие формулировки являются некорректными.

— На кого ориентируемся, что это? Слово "ориентировочно" мне непонятно. Слова "около", "вокруг" давайте уберём вообще, — говорит Мустафин.

Руководитель города также призвал своих подчинённых выражаться конкретнее в общении с подрядчиками и ставить им более чёткие сроки сдачи объекта.

Мустафин занимает должность градоначальника с 29 октября.