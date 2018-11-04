Новый мэр Уфы запретил чиновникам говорить слова "около" и "ориентировочно"

Мэр Уфы Ульфат Мустафин запретил чиновникам использовать в своей речи слова "около", "ориентировочно" и "вокруг". Об этом сообщает портал Ufa Time.
По его словам, такие формулировки являются некорректными.
— На кого ориентируемся, что это? Слово "ориентировочно" мне непонятно. Слова "около", "вокруг" давайте уберём вообще, — говорит Мустафин.
Руководитель города также призвал своих подчинённых выражаться конкретнее в общении с подрядчиками и ставить им более чёткие сроки сдачи объекта.
Мустафин занимает должность градоначальника с 29 октября.
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