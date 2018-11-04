СМИ: К прорыву в ЕС готовятся 20 тысяч вооружённых мигрантов

Группа состоит преимущественно из жителей Пакистана, Алжира, Ирана и Марокко. Её главная цель — Германия и ряд скандинавских стран.

Более 20 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, вооружённых ножами, готовятся прорваться в ЕС через хорватско-боснийскую границу. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на МИД Австрии.

— Больше нет целых семей, также почти нет женщин. 95% этих мигрантов, которые хотят совершить прорыв, — молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать, — заявили в ведомстве.

Группа состоит из алжирцев, иранцев, пакистанцев и марокканцев. В МВД отметили, что их главной целью является Германия, а также несколько скандинавских стран.