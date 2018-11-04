Кадыров: Величие России — в единстве её народов

В Грозном сегодня прошёл многотысячный митинг, приуроченный ко Дню народного единства.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о важности государственного праздника День народного единства, особо подчеркнув, что величие России заключается в единстве её народов. Сообщение размещено в телеграм-канале политика.

— В Грозном прошёл многотысячный митинг, приуроченный к одному из главных государственных праздников России — Дню народного единства. Он собрал более 60 000 человек из различных городов и районов нашей республики, — сказал Кадыров.

Как подчеркнул политик, торжественную акцию посетили представители исполнительной и законодательной власти, творческой и научной интеллигенции, национальных культурных центров, политических партий, студенчества, общественных и религиозных организаций.

— Выступающие были единогласны во мнении, что величие России — в единстве её народов. В истории нашего государства много примеров, когда именно эта сплочённость становилась ключом к успеху в великих победах. Без сомнения, только вместе мы сможем защитить страну от врагов, укрепить её экономический потенциал, повысить качество нашей жизни, — добавил Кадыров.

Завершился митинг концертом, организованным Минкультуры ЧР. Перед зрителями выступили звёзды чеченской эстрады, танцевальные ансамбли, коллективы национальных культурных центров.

— Я желаю всем жителям нашей необъятной Родины мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях. С праздником вас! — резюмировал глава Чечни.

День народного единства отмечается в РФ ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.