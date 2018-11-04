Фестиваль "День народного единства" на ВДНХ посетили более 500 тысяч человек

За один день гости мероприятия съели четыре тысячи порций блюд народов России и выпили 1,2 тысячи литров чая.

Площадки московского фестиваля "День народного единства" на ВДНХ в день открытия посетили более полумиллиона человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

— 3 ноября площадки фестиваля "День народного единства" посетили 525 тысяч человек. Около 10,6 тысячи из них стали зрителями 49 концертов, 3,5 тысячи человек выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции, — сказано в сообщении.

За день гости фестиваля съели четыре тысячи порций блюд народов России и выпили 1,2 тысячи литров чая.

Фестиваль продлится до 5 ноября. В оставшееся время жители и гости столицы смогут посетить несколько мастер-классов, а также посмотреть выступления фолк-групп, исполняющих музыку и танцы разных народов России.