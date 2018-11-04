Асад обсудил с делегацией РФ итоги саммита в Стамбуле

Стороны договорились продолжить работу по устранению препятствий на пути формирования конституционной комиссии САР.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сегодня, 4 ноября, обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым итоги четырёхстороннего саммита в Стамбуле, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

— Лаврентьев рассказал Асаду об итогах четырёхстороннего саммита в Стамбуле и усилиях Москвы со всеми региональными и международными сторонами для преодоления трудностей на пути достижения прогресса на политическом треке, что, в свою очередь, поможет завершить войну в САР, — сообщает пресс-служба Асада.

Асад отметил серьёзные усилия российской стороны и лично президента России Владимира Путина по "нейтрализации" иностранных вмешательств в дела Сирии, говорится в сообщении.

— В ходе встречи обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, есть соглашение по продолжению совместной работы РФ и Сирии для устранения препятствий, остающихся на пути формирования комиссии, — добавила пресс-служба.

В Стамбуле 27 октября состоялась встреча лидеров России, Турции, Франции и ФРГ по Сирии. Стороны обсуждали ситуацию в Идлибе и необходимость борьбы с терроризмом, а также призвали сформировать конституционную комиссию к концу 2018 года.