Фестиваль народных промыслов в Петербурге собрал мастеров из 35 регионов России

На мероприятии были представлены хохломская роспись, богородская резьба по дереву, гжельский фарфор, псковская керамика, лаковая миниатюра Палеха, вологодское кружево, карельская вышивка.

Мастера из 35 российских регионов показали свои работы на фестивале народных промыслов и ремёсел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, на мероприятии были представлены хохломская роспись, богородская резьба по дереву, гжельский фарфор, псковская керамика, лаковая миниатюра Палеха, вологодское кружево, карельская вышивка.

Работы представляли мастера из таких регионов, как Псков, Великий Новгород, Карелия, Архангельская и Вологодская области, Республика Коми и другие.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.