Федерер раскритиковал Серену Уильямс за конфликт с судьёй в финале US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер раскритиковал американку Серену Уильямс за её поведение в финале Открытого чемпионата США. Об этом сообщает Би-би-си.

— Она зашла слишком далеко, ей не следовало продолжать этот спор. Возможно, судья также подтолкнул её к продолжению конфликта. Эта ситуация получилась не самой приятной, хоть её и интересно анализировать, — подчеркнул Федерер.

Как писал ранее Лайф, Серена Уильямс оскорбила судью в финале US Open. Решения Карлоса Рамоса она назвала сексизмом. В её поддержку выступили и другие теннисистки. Позднее за своё поведение американка была оштрафована на 17 тысяч долларов.