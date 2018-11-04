Учёные рассказали, в каком возрасте нужно начинать изучать языки

Наименьшие шансы дойти до уровня носителя у тех, кто начал заниматься в старости.

Американские учёные узнали, в каком возрасте необходимо начать обучение иностранному языку, чтобы добиться наилучших результатов. Для этого им пришлось исследовать данные, полученные с 670 тысяч добровольцев разного пола, возраста и национальности. Самому молодому участнику эксперимента было 10 лет, самому старшему — около 70. Результаты исследований были опубликованы в журнале Cognition.

Выяснилось, что лучше всего иностранный язык усваивается в детстве — до десяти лет. В более зрелом возрасте способность обучаться сохраняется, но добиться высокого уровня владения языком намного сложнее.