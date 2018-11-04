Жители Тернополя перекрыли центр города из-за роста стоимости проезда

Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков дороги.

Около тысячи жителей украинского Тернополя заблокировали центр города, протестуя против роста стоимости проезда в общественном транспорте. Как сообщает УНИАН, акция состоялась на Театральной площади, улицах Замковая, Пирогова и Руськой.

— Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги. На улицах длинные пробки. Патрульная полиция направляет водителей в объезд перекрытых участков, — говорится в сообщении.

По данным организаторов митинга, он продолжится завтра, 5 ноября, у стен горсовета.

С 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте, тарифы стали одними из самых высоких в стране: 8 гривен (19 рублей) за проезд на троллейбусе и 9 гривен (21 рубль) за проезд в маршрутном автобусе.