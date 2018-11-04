Украина ответила на контрсанкции России арестом судна со своими моряками

Большинство членов экипажа арестованного в порту Мариуполя сухогруза оказались гражданами Украины. Об этом сообщает портал "Таймер".

— В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ДНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна, — говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители Незалежной задержали более трёх тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Продукцию, по его словам, везло судно под флагом Либерии из России в Бельгию. Арестом, как уточняет генеральный прокурор, Киев ответил на российские контрсанкции.

Напомним, в сентябре этого года Киев расширил свои санкции против России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных мер, которые коснутся 322 граждан и 68 компаний Украины.