Отобрали зажигалку. В Москве неизвестные ограбили школьника

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Отобрали зажигалку. В Москве неизвестные ограбили школьника

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Фото: © Pixabay

Четверо неизвестных напали на восьмиклассника и украли у него зажигалку на Мичуринском проспекте на западе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в полиции.

— Прибывшими полицейскими установлено, что четверо неизвестных, угрожая учащемуся неустановленным предметом, открыто похитили у него зажигалку и скрылись с места, — отмечается в сообщении.

Ущерб в результате ограбления составил около трёх тысяч рублей. Один из подозреваемых, 2000 года рождения, задержан.

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