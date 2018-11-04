Отобрали зажигалку. В Москве неизвестные ограбили школьника

Четверо неизвестных напали на восьмиклассника и украли у него зажигалку на Мичуринском проспекте на западе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в полиции.

— Прибывшими полицейскими установлено, что четверо неизвестных, угрожая учащемуся неустановленным предметом, открыто похитили у него зажигалку и скрылись с места, — отмечается в сообщении.

Ущерб в результате ограбления составил около трёх тысяч рублей. Один из подозреваемых, 2000 года рождения, задержан.