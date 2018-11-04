СК завёл уголовное дело после пожара под Новосибирском, где погибли двое детей

Читайте также

СК завёл уголовное дело после пожара под Новосибирском, где погибли двое детей

1

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" 

Следователи Новосибирской области завели уголовное дело после пожара в городе Татарске, где погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что ещё до прибытия спасателей были эвакуированы мать и дочка, которые сейчас госпитализированы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×