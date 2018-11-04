США и Южная Корея возобновят морские учения впервые за полгода

Участие в них примут более 500 военнослужащих из южнокорейского корпуса пехоты и американского корпуса, дислоцированного на Окинаве.

Совместные морские военные учения США и Южной Кореи будут возобновлены 5 ноября впервые за шесть месяцев. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военных.

— По годовому плану, утверждённому США и Южной Кореей на этот год, мы начнём совместные учения морской пехоты с ноября, — отметил представитель южнокорейской морской пехоты.

Сообщается, что учения не проводились с мая 2018 года. Мероприятия будут проходить в течение двух недель в районе порта Пхохан. Участие в них примут более 500 военнослужащих из южнокорейского корпуса пехоты и 3-го экспедиционного американского корпуса, дислоцированного на Окинаве. Кроме этого, будут задействованы корейские машины-амфибии морской пехоты.